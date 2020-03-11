Задній хід?: Новий міністр оборони вже не говорить про повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО

Новий міністр оборони України Андрій Таран вже не говорить про повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, а говорить лише про максимальної можливості взаємодіяти з силами Альянсу. Про це він заявив у присутності президента Володимира Зеленського та перед усім колективом оборонного відомства під час свого представлення.

«Нагальною необхідністю реформування військової сфери є продовження роботи по впровадженню в Збройних силах України стандартів НАТО», — сказав Таран.

У той же час, зазначив міністр, «головним завданням Міністерства оборони, замість амбітної, але недосяжною найближчим часом мети – повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, у нас повинна бути цілком досяжна мета – максимальне забезпечення можливості ВСУ взаємодіяти з силами Альянсу».

Зазначимо, що попередник Тарана Андрій Загороднюк говорив, що головна мета України — вступ до НАТО. До речі цей курс прописано в Стратегії національної безпеки.