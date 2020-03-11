В Киеве неадекват прыгал по крышам автомобилей (видео)

Мужчина забрался на авто на парковке и начал прыгать с крыши на крышу. Инцидент случился вечером, в 19.40. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net .

«Неадекват на маршруте 99 автобуса (Оболонский район) остановка Богатырская залез на машины и начал прыгать с крыши на крышу, а далее просто зашёл в автобус и уехал. В это время в 10 метрах от него стояла компания из 5 мужчин , которые даже никак не среагировали на подобную ситуацию», – пояснили к видео.

В комментариях киевляне просто взорвались с увиденного.

«Они стояли в стороне, а вы спокойно снимали это все, вводя камерой чтобы ничего не пропустить…», «Повезло,что владельцев авто не было. Молитва его спасла бы.», «А, что не так？Пешеходная зона－тротуар…🙂», «Так на видео видно, что было (приследование, попытка каких либо действий или провокация. начало до основного момента съёмки. Возможно, он привлекал к себе внимание», «Судя по ситуации на видео и комментариях в сети, общество больное, стадия хроническая, лечить никто не берется, с тем нам и жить», «Есть, уже третий с этой фирмы. Там лавровский Топтун, сейчас оболонский прыгун, и кто тото колеса спускал.», «Действительно, общество деградирует. Нет чтобы вместе с мужиком попрыгать по крышам запаркованых лосей, так они вообще не среагировали», – считают пользователи сети.