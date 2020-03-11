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Кабмін призначив “слугу народу” Мокана представником у Раді

11.03.2020

Нардеп від фракції “Слуга народу” Василь Мокан заявивши, що 11 березня під час засідання Кабінету міністрів України був призначений представником уряду в парламенті.

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.

“Офіційно підтверджую, що сьогодні на засіданні уряду я був призначений Постійним Представником Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, першочерговими завданнями є посилення співпраці та комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ і громадськості про плани і рішеннях Кабміну, організація зустрічей прем’єр-міністра і міністрів з фракціями/групами і комітетами Ради.

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