Зеленський представив міністра оборони, підірвавши єдиноначальність в армії

Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за призначення Андрія Тарана новим міністром оборони несе він і начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, який підпорядковується главі оборонного відомства. Про це він сказав на церемонії представлення новопризначеного міністра оборони.

«Для мене найважливіше, і це моя відповідальність, було те, як ставиться армія до міністра оборони. Ми розуміємо, що міністром оборони має бути, відповідно до стандартів НАТО, цивільний чоловік, але у нас йде війна і для мене важливо, щоб армія поважала міністра оборони. Тому це моя відповідальність. Скажу вам відверто, я проводив багато консультацій разом з начальником Генштабу, тому я хочу сказати, що міністр оборони — це моя відповідальність і відповідальність начальника Генштабу», — стверджує Зеленський.

Він подякував Хомчака за консультації та поради, а Тарану побажав поваги від кожного українського військового.

Відзначимо, що зараз Начальник Генштабу знаходиться в підпорядкуванні Міністра оборони. Так буде і після переходу армії на нову J-структуру, коли повноваження начальника Генштабу розділять на дві посади — Головнокомандувач ЗСУ та начальник Генерального штабу. Очікується, що Хомчак стане Головнокомандувачем армією, а начальником Генштабу стане один з його заступників.

Відповідальність начальника Генштабу за чиновника, якому він підпорядковується, можна порівняти з тим, коли прем’єр-міністра вибирає міністр.

Єдиноначальність — у збройних силах основоположний принцип керівництва, при якому командир (начальник) наділений всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і несе повну відповідальність за всі сторони функціонування і життєдіяльності військ.