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Міжнародні розслідувачі вимагає від Авакова припинити переслідування журналістів

11.03.2020

Міжнародна організація Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) вимагає від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова припинити переслідування редакції «Слідство.Інфо». Як йдеться в заяві OCCRP, її представники вважають дії правоохоронців нападом на свободу слова та вільні журналістські редакції, зазначає «Слідство.Інфо».

Міжнародні журналісти відзначають, що кримінальне провадження проти «Слідство.Інфо» може загрожувати проведенням обшуків в редакції і вилучення конфіденційної інформації, що є наступом на вільну пресу.

«Це пряма атака на свободу преси і жорстока спроба залякати і змусити замовкнути незалежне ЗМІ — не кажучи вже про втручання у висвітлення суспільно важливої інформації», — заявив співзасновник OCCRP і головний редактор Дрю Салліван.

Правоохоронці зацікавилися роботою журналістів «Слідство.Інфо» за зверненням народного депутата від «Слуги народу« Олександра Дубінського, який заявив про нібито шпигунства з боку редакції за високопоставленими чиновниками США.

«Причиною звинувачень нардепа став запит до нього, в якому журналісти запитували Дубинського про його можливі зустрічі з фігурантами справи про імпічмент Трампа. Зокрема, з Рудольфом Джуліані, персональним адвокатом Трампа. Такий же запит, зокрема, отримав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і ще 12 чиновників. Матеріали на журналістів, за словами Дубинського, він передав особисто Арсену Авакову. В МВС, у свою чергу повідомили, що справа знаходиться під особистим контролем керівництва міністерства», – йдеться на сайті «Слідство.Інфо».

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Аваков задекларував більше 1 мільйона гривень зарплати за 2019 рік і передачу в управління корпоративних прав в італійському ТОВ Avitalia s.r.l.

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Міжнародні розслідувачі вимагає від Авакова припинити переслідування журналістів оновлено: 11 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

 

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