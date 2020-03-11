Міжнародна організація Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) вимагає від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова припинити переслідування редакції «Слідство.Інфо». Як йдеться в заяві OCCRP, її представники вважають дії правоохоронців нападом на свободу слова та вільні журналістські редакції, зазначає «Слідство.Інфо».

Міжнародні журналісти відзначають, що кримінальне провадження проти «Слідство.Інфо» може загрожувати проведенням обшуків в редакції і вилучення конфіденційної інформації, що є наступом на вільну пресу.

«Це пряма атака на свободу преси і жорстока спроба залякати і змусити замовкнути незалежне ЗМІ — не кажучи вже про втручання у висвітлення суспільно важливої інформації», — заявив співзасновник OCCRP і головний редактор Дрю Салліван.

Правоохоронці зацікавилися роботою журналістів «Слідство.Інфо» за зверненням народного депутата від «Слуги народу« Олександра Дубінського, який заявив про нібито шпигунства з боку редакції за високопоставленими чиновниками США.

«Причиною звинувачень нардепа став запит до нього, в якому журналісти запитували Дубинського про його можливі зустрічі з фігурантами справи про імпічмент Трампа. Зокрема, з Рудольфом Джуліані, персональним адвокатом Трампа. Такий же запит, зокрема, отримав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і ще 12 чиновників. Матеріали на журналістів, за словами Дубинського, він передав особисто Арсену Авакову. В МВС, у свою чергу повідомили, що справа знаходиться під особистим контролем керівництва міністерства», – йдеться на сайті «Слідство.Інфо».

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Аваков задекларував більше 1 мільйона гривень зарплати за 2019 рік і передачу в управління корпоративних прав в італійському ТОВ Avitalia s.r.l.

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ДОСЬЄ: Арсен Аваков: кримінальне минуле міністра МВС

SKELET-info

Міжнародні розслідувачі вимагає від Авакова припинити переслідування журналістів оновлено: 11 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0