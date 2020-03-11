В аеропорту «Бориспіль» у китаянки виявили симптоми коронавіруса

В одну з лікарень Києва відправили громадянку Китаю з симптомами, які можуть свідчити про захворювання коронавірусом. Про це повідомила завідувачка першим інфекційного відділення Олександрійської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнутдінова в коментарі «Громадському».

За її словами, китаянку привезли в Олександрійську лікарню з аеропорту «Бориспіль».

«Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. Цю інформацію передали далі», — повідомила Гайнутдінова.

Звідки прилетіла китаянка поки невідомо.

Між тим в Запорізькій області госпіталізовано жінку, яка прибула з Італії. Про це інформує прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.

У понеділок, 9 березня, жінка звернулася в лікарню з-за гострої респіраторної інфекції. Вона повідомила, що повернулася з Італії, але із зараженими коронавірусом не контактувала.

У Запорізькому лабораторному центрі повідомили, що пацієнтку помістили в боксированное відділення обласної інфекційної клінічної лікарні, враховуючи її перебування в Італії протягом двох тижнів і важкість перебігу хвороби.

Дослідження на грип і парагрип дали негативний результат. Для подальшого дослідження та можливого виявлення коронавіруса зразки направили в референс-лабораторію Центру громадського здоров’я в Києві.

Крім того, встановлено медичне спостереження за особами, контактировавшими з вказаною жінкою.