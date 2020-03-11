Кох: Якщо Росія переможе у нафтовій війні, то за ваш рахунок, дорогі росіяни. Грошей на вас знову не буде, тому знову доведеться потерпіти

Альфред Кох на своїй сторінці у «Фейсбук» пояснив, що війна на нафтовому ринку, яку розпочала Росія, спрямована в першу чергу проти Саудівської Аравії та проти арабських виробників сировини. Втім, основною мішенню є саме саудити.

За словами колишнього віце-прем’єра РФ, Володимир Путін довго готувався до цієї війни, і ось рішення прийнято. Причому, господар Кремля не сумнівається у своїй перемозі. Впевненість Путіна заснована на цілому ряді причин. Наприклад, ВВП Росії більше, ніж Саудівської Аравії — 1,6 трильйона проти 750 мільярдів доларів. Крім того, частка нафтогазової промисловості у ВВП РФ становить 20 відсотків, тоді як у саудитів цей показник доходить до 50 відсотків.

Не варто також забувати і про критичної залежності Саудівської Аравії від імпорту. У Росії ця проблема виражена в меншій мірі, в тому числі і завдяки політиці імпортозаміщення. Відповідно, РФ не так сильно постраждає через обвал курсу національної валюти. Та й золотовалютні резерви у Росії солідніше. Виходить, що в Росії дійсно більш тверді позиції в цій війні на виснаження. Але тут важливо розуміти й інше. Якщо РРФ дійсно переможе, то перемога буде досягнута за рахунок дорогих росіян. Грошей на них знову не буде, тому пересічним громадянам в черговий раз доведеться потерпіти.