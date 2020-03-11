Політолог: Росіян переконали мовчати, “щоб не було ще гірше”

У країні стався обвал рубля, парламент підтримав обнулення президентських термінів, а в усьому світі попутно поширюється новий коронавірус. Доцент кафедри політичної психології факультету психології Спбду Олександр Конфісахор пояснив кореспонденту «Росбалта», відреагує традиційно аполітична частину суспільства на нову російську реальність.

На думку експерта, поточні проблеми в Росії не мобілізують аполітичних громадян, чекати ж стоїть якраз зворотного ефекту.

«Всі разом склалося: коронавірус, проблема з нашими спортсменами, яких не допускають до змагань, падіння цін на нафту… Ці прецеденти дозволили владі обгрунтувати хоча б для цієї абсолютно бездумної частини суспільства, якій переважна більшість, що вони зараз повинні залишатися на місці, тому що, не дай бог, не було б ще гірше», — зазначив Конфісахор.

На його думку, зміни в поведінці цієї частини суспільства можливі лише в разі реальної загрози для сімей та дітей. Разом з тим громадяни повинні вважати відповідальною за наслідки саму владу, а не кого-то ще, додав співрозмовник.

«Тобто погроза повинна йти не з боку бандитів, поганих медиків або, наприклад, вчасно не приїхали пожежників. Суспільство має асоціювати трагедію з владою, і тільки тоді їх може надихнути на реальні дії», — уклав експерт.

Конфісахор вважає, що чекати змін в поведінці більшості росіян не доводиться.

«Вони не думають, вони не можуть встановити причинно-наслідкові зв’язки і вірять тому, що їм кажуть. Вони навіть не можуть критично осмислити ту інформацію, яку споживають. На жаль, таких людей дуже багато у нас. Думати відучили», — додав він.

Нагадаємо, в Росії обвал рубля і цін на нафту стався в понеділок, 9 березня. День Держдума підтримала поправку до Конституції, яка обнуляє президентські терміни і дозволить Володимиру Путіну балотуватися знову після 2024 року. Тим часом число інфікованих коронавірусом COVID-19 у всьому світі досягла 113 тис. осіб.