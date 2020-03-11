Зворушливе фото дітей загиблого захисника України вразило мережа

У Дніпрі сини загиблого бійця ВСУ Андрія Широкова (позивний «Сім’янин») поклали квіти до меморіальної дошки на його честь.

Зворушливе фото хлопчиків вразило мережа, користувачі почали активно коментувати публікацію в групі «Баба і кіт» в Facebook

Багатодітний батько загинув 18 грудня 2016 року на Светлодарской дузі в Донецькій області під час артилерійського обстрілу. У чоловіка залишилося дві доньки, два усиновлених і два рідних сина.

«Це і є майбутнє України. Це ті хлопці, яких боїться ворог», «Це справжній цвіт нації! Сини за батька підуть заради перемоги», «Розплакалася…» – пишуть у коментарях.