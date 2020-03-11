Число зареєстрованих в РФ захворювань коронавірусом зросла до 28 за добу

У Росії зареєстровано вісім нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, загальна кількість виявлених у країні хворих досягла 28, повідомили в оперативному штабі по боротьбі з цим захворюванням.

«За останню добу в Росії зареєстровано 8 випадків нової коронавирусной інфекції у громадян Російської Федерації — 6 хворих в Москві, 2 в Московській області», — йдеться в повідомленні оперативного штабу з коронавирусу в середу.

За даними епідеміологічного розслідування встановлено, що всі громадяни відвідували Італію в останні два тижні. Всі госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах. Результати підтверджені в установленому порядку.

У Російській Федерації на сьогоднішній день зареєстровано 28 випадків коронавирусной інфекції, уточнили в штабі.