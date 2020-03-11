Як коронавірус змінює спорт: Скасування і призупинення турнірів, матчі без глядачів, ризик залишитися без Євро-2020

Коронавірус набирає обертів: кількість заражених перевищила 116 тис., географія заражених розширилася на 100 країн, і щодня додаються нові області, ВООЗ вже на повному серйозі говорить про загрозу пандемії. Зрозуміло, що в такій динаміці розвиток вірусу повинно було торкнутися і спорту. І це відбулося, причому всі вже дуже серйозно.

Першими відзначилися італійці, які в області Венето і Ломбардія, коли динаміка поширення вірусу перейшла на щоденний приріст заражених у сотні людей, відмовилися від проведення спортивних подій з глядачами. Спочатку це було 40 матчів футбольних ліг, включаючи Серію А. Обмеження торкнулися ігор як на внутрішній арені, так і на міжнародному рівні (баскетбольна Євроліга, футбольна Ліга Європи).

Потім пішли переноси шести ігор туру Серії А на травень, включаючи один із центральних матчів усього другого кола, а, можливо, і чемпіонату, — між «Ювентусом» і «Інтером». У північній частині країни ввели надзвичайний стан і з допомогою військових і поліції створили «пояс здоров’я». Не допомогло. Кількість заражених продовжувало зростати в геометричній прогресії з високою часткою смертності (майже 5%). В Італії зафіксовано 9 172 випадків зараження коронавірусом. Померли 463 людини. Як італійці сумно жартують, коронавірус проводить пенсійну реформу.

Вірус продовжив своє поширення по Італії. Керівництво ліги у вихідні встигло провести без глядачів неповний тур, який був наспіх перенесений на травень, матч «Ювентуса» та «Інтера» пройшов без глядачів, а вчора Олімпійський комітет Італії постановив відкласти всі спортивні заходи до 3 квітня. З відповідним проханням орган звернувся до італійського уряду. Таким чином, італійська Серія А припинена до 3 квітня. Згідно з указом прем’єр-міністра Джузеппе Конте, обмеження набули чинності сьогодні і спровокували ланцюгову реакцію від інших ліг.

В Іспанії, де вже понад 1600 заражених, Ла Ліга і Сегунда проведуть відразу два тури без глядачів. Також при порожніх трибунах пройдуть матчі Ліги чемпіонів: «Валенсія» – «Аталанта», «Барселона» — «Наполі» і матч Ліги Європи «Севілья» — «Рома». Про це оголосив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілля.

Бундесліга готує аналогічне рішення, і з офіційною заявою її представники повинні виступити сьогодні ввечері. Цікаво, що в самій Німеччині міжнародні матчі планували провести при вболівальниках. Виключення стосувалося лише товариської гри між національними збірними Німеччини та Італії. Але вже сьогодні, схоже, в паніці було прийнято рішення, яке стосується і єврокубків.

Матч «Баварії» проти «Челсі» і, що важливо, «Вольфсбурга» проти «Шахтаря» пройде також без підтримки вболівальників. Цікаво, що і до Харкова на гру вболівальники німецької команди поїздку не планують, їм рекомендовано утриматися від подорожі. Дійшло до того, що УЄФА на повному серйозі розглядає призупинення єврокубків на стадії чвертьфіналу, яка запланована на квітень.

У Франції, де також вже більше 1400 заражених, заборонили всі масові заходи, щоб перешкодити поширенню коронавіруса Covid-19. Як заявила міністр спорту Роксана Марасиняну, до 15 квітня будуть обмежені всі спортивні заходи з відвідуваністю вище тисячі осіб.

«Необхідно враховувати, що на стадіоні може перебувати не більше 1 000 чоловік. Або клуби приймуть рішення продати не більше 1 000 квитків, або вважатимуть за краще грати при порожніх трибунах або по можливості відкласти матч», – зазначила чиновниця.

Це буде стосуватися не тільки матчів Ліги-1 і гри Ліги чемпіонів (ПСЖ проти дортмундської «Боруссії»), але і найближчого товариського матчу збірної України проти збірної Франції, який запланований на 27 березня в Парижі. За рішенням Польського футбольного союзу інший товариський матч збірної України 31 березня в польському Хожуві також пройде без глядачів.

Румунія, де збірна України має провести два матчі в рамках Євро-2020, також поки буде проводити всі матчі без глядачів, організовані федерацією футболу. При цьому в самій Румунії масових заражень не виявлено, поки це швидше превентивні заходи, в тому числі з-за близькості з Італією. Коронавірус руйнує європейський футбольний сезон, і поки не видно кінцевої точки падіння.

Також важливо розуміти і ситуацію з нашими футбольними легіонерами, які опинилися в країнах, де вірус поширюється найактивніше. Насамперед мова йде про Малиновському, адже Бергамо є частиною Ломбардії – італійського регіону, де вірус лютує найбільше. Цілком можливо, що тренерському штабу зараз доведеться відмовитися від виклику гравця в інтересах збірної, щоб виключити побоювання і зайве напруження. Думка від ФФУ та Андрія Шевченка отримати не вдалося, тому будемо просто спостерігати за розвитком ситуації.

Оновлення про зараження в світі спорту ще не стали масовими, але вже є точкові дотику. До цього було відомо про проникнення представників Валенсії після поїздки на матч у Мілані проти «Аталанти». Сьогодні, наприклад, стало відомо, що в Греції заражений вірусом власник «Ноттінгем Форест» і «Олімпіакоса» Евангелос Маринакис. Відомо, що він відвідував роздягальню «Арсеналу» і контактував з представниками клубу. У Греції, до речі, вже введені заходи, незважаючи на те що кількість заражених не перевищує й сотні, і матч Ліги Європи в Піреї між «Олімпіакосом» і «Вулверхемптоном» також пройде без уболівальників.

У цій ситуації не дивно, що контакти щодо трансферів між клубами зведені до мінімуму, представники команд воліють тепер дзвінки в скайпі. У ситуації, коли світ став прозорим і здавався безмежним, раптом з’ясувалося, що все далеко не так і при першій же небезпеці світом правлять страх і паніка.

Вірус щільно осел в Європі і робить саме цей регіон епіцентром нової хвилі поширення. На тлі припинення матчів Серії А і можливої паузи в єврокубках все серйозніше йде обговорення перенесення або навіть скасування Євро-2020. Як раз Італія, де має відбутися матч-відкриття і ще кілька матчів турніру (Рим), просить саме про таке рішення – про перенесення на більш пізній термін в цьому році (незрозуміло на коли при такому щільному календарі) або на 2021 рік.

УЄФА поки мовчить, є лише заява наприкінці лютого віце-президента УЄФА Мішеля Ува: «Зараз ми в вичікувальної фазі і стежимо за ситуацією від країни до країни. Футбол повинен підлаштовуватися під умови в конкретних державах. Ми намагаємося не доводити до скасування, спорт буде призупинений тільки в тому випадку, якщо ситуація погіршиться». Президент організації Александер Чеферін наполягає на проведенні турніру в заплановані терміни — з 12 червня по 12 липня.

Важливим аргументом на користь проведення Євро-2020 в термін є його широка географія – відразу 13 міст в 12 країнах, кожне місце проведення можна замінити в екстреному порядку. Зараз під ударом Рим та Італія. Цілком можливо, що матч відкриття відійде Лондону, а інші матчі розподілять між містами або додадуть нові. А от якщо по дорозі Італії підуть інші країни (зараз у зоні ризику Іспанія і Німеччина), то тоді варіант зі скасуванням стане куди реальніше. Саме тому, можливо, українським уболівальникам варто бронювати житло з умовою безоплатної скасування бронювання і не поспішати з покупкою авіа (для тих, хто ще не встиг це зробити). Дешево зараз полетіти вже все одно не вийде, а тому краще робити покупку, коли ситуація буде вже зрозуміліше.

Під загрозою скасування або перенесення не тільки Євро-2020, але і літня Олімпіада в Токіо. Японці не є епіцентром зараження і мають повільну динаміку поширення, але вона є, і наявність більш 500 інфікованих в країні дозволяє розгойдувати човен і спекулювати на темі міграції.

Більше за інших прагнуть британці, які вже кілька тижнів заявляють про те, що готові в екстреному порядку провести літню Олімпіаду, адже вся інфраструктура є в розпорядженні. Зрозуміло, що японці, які витратили на підготовку десятки мільярдів, категорично проти і приймають різні заходи щодо запобігання розповсюдження вірусу.

Тиждень тому було прийнято рішення відмовитися від усіх масових і спортивних заходів. В результаті цього вони перенесли старт бейсбольного сезону, скасували кваліфікаційні змагання до олімпійських ігор, а елітний турнір по сумо провели без глядачів. Також токійський марафон відбувся в усіченому варіанті — тільки з 200 елітними спортсменами.

З цього тижня при в’їзді в країну на обов’язковий карантин відправляють усіх прибулих з Китаю, Південної Кореї і північних частин Італії. Корейці вже встигли відзначити, що це — недружнє рішення, і всіляко обурюються з цього приводу. Але тут японці вже самі за себе, вони кинули всі сили і ресурси на збереження прописки літньої Олімпіади в Токіо. Поки точно відомо, що церемонія запалювання олімпійського вогню відбудеться у Греції (Стародавня Олімпія) 12 березня у присутності лише близько 100 осіб. Захід пройде без глядачів вперше з 1984 року.

Справжнім громом серед вже далеко не ясного неба стала відміна тенісного Мастерса в Індіан-Уеллсі кілька днів тому. Щоб розуміти масштаб події, то негласно саме цей Мастерс вважається п’ятим турніром Великого шолома». Склад учасників і розмір призових лише підкреслюють статус події. Еліна Світоліна встигла відреагувати по гарячих слідах на післяматчевій прес-конференції після перемоги у фінальному матчі турніру в Монтерреї.

«Це великий шок для мене, тому що я не знала про це. Напевно, це правильне рішення. Ми бачимо, як у всьому світі люди хворіють і вмирають. Якщо вони так вирішили, значить це правильно. Потрібно з чогось починати. Найбільший питання – це турніри в Китаї, турніри в Азії, тому що там проходить так багато змагань. Я б сказала, що це дуже хвилююча тема».

Тоді як Саша Баин, тренер української тенісистки Даяни Ястремської, залишився незадоволений рішенням організаторів турніру. «Хочу поділитися думками про скасування турніру в Індіан-Уеллс. Не було ніякої можливості провести змагання без глядачів. Але показати їх по телебаченню! По-моєму, можна було краще врахувати думку гравців і тримати їх в курсі наявних можливостей», — заявив він.

Варто зазначити, що скасування Індіан-Уеллса — лише перша ластівка у низці можливих обмежень спорту в США, де відзначена активність поширення вірусу в останній тиждень. Обговорюється можливість проведення матчів без глядачів в НХЛ і НБА, зміщення дат старту сезону в МЛБ. Суперзірка НБА Леброн Джеймс вже встиг негативно висловитися з приводу таких пропозицій, зазначивши, що він грає для глядачів і при їх відсутності не буде і сам виходити на майданчик. Так чи інакше, але вже зараз контакти спортсменів і журналістів зведені до мінімуму.

Скасування змагань відмічена і в інших видах спорту. У Формулі-1 відмовилися від проведення Гран-прі Китаю в Шанхаї, для MotoGp був скасований Гран-прі Катару через введених обмежень з 1 березня для в’їжджають з Італії. З-за коронавіруса вже скасували марафон в Римі і напівмарафон в Гдині. Під питанням ґрунтова частину сезону в тенісі, адже велика частина турнірів повинна пройти в Європі цієї весни. Що буде в результаті з футболом, теж незрозуміло.

Очевидно, що коронавірус ламає спорт, і стає ясно, наскільки вразлива зараз вибудувана структура .Щільний спортивний календар фактично не залишив вікон і можливостей для маневру при форс-мажорі. Вирішити питання з мінімальними втратами вже точно не вийде. Схоже, що світ спорту змінюється на наших очах.