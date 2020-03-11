Україна скорочує кількість пунктів пропуску на кордоні з 219 до 49

У зв’язку з загрозою коронавіруса Україна з 12 березня закриває більшу частину пунктів пропуску через державний кордон. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 11 березня.

Він уточнив, що з 219 пунктів пропуску з четверга на кордоні будуть працювати тільки 49, інші ж вирішено закрити для пропуску як громадян, так і автотранспорту.

Крім того, за словами глави уряду, було вирішено повністю скасувати авіасполучення з Італією. Питання про припинення сполучення з іншими країнами розглядається.

«Сьогодні рішення: фактично це скасування авіасполучення з Італією. Поки що. Надалі будемо приймати відповідні рішення», — сказав глава уряду на брифінгу 11 березня.