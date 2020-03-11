ВООЗ офіційно оголосила про пандемію коронавіруса

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно назвала поширення коронавіруса в світі пандемією. Про це заявив гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

Він заявив, що ВООЗ цілодобово аналізує спалах. «І ми глибоко стурбовані як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності», — сказав гендиректор ВООЗ.

Гебрейесус сказав, що раніше організація не стикалася з пандемією, викликаної коронавірусом. ВООЗ кожен день закликаємо країни вжити термінових і агресивні заходи проти поширення інфекції. «Деякі країни борються з браком потенціалу. Деякі країни борються з нестачею ресурсів. Деякі країни борються з відсутністю рішучості», — заявив Гебрейесус.

За останні два тижні кількість випадків коронавіруса за межами КНР збільшилася в 13 разів, а кількість порушених країн потроїлася. Зараз у 114 країнах зареєстровано понад 118 тис. випадків захворювання, жертвами якого стали 4 291 тис. осіб. Він уточнив, що більше 90% випадків захворювання припадає на чотири країни. У двох з них спостерігається значне зниження епідемій. «Кілька країн продемонстрували, що цей вірус можна придушувати і контролювати», — сказав гендиректор ВООЗ. 81 держава не повідомляло про випадки захворювань коронавірусом, а 57 країн повідомили про десять або менше випадках.

У лікарнях перебувають тисячі хворих. ВООЗ очікує, що в найближчі дні і тижні число країн, де зареєстровані випадки цієї інфекції, і число загиблих від неї збільшиться.