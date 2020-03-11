Вакарчук більше не голова партії «Голос»

Співак Святослав Вакарчук більше не є головою парламентської партії «Голос».

«Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді простягає старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотне: ми наводимо до лідерським позиціям і в партії і парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні з’їзд партії «Голос» обрав новим головою партії кращого керівника з нашої команди — Кіру Рудик.

Кіра уособлює собою сучасність, і цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з безцінним досвідом управління великими командами. А я як лідер буду продовжувати розвиток партії.

Моя місія — і далі приводити в політику нових чесних професійних людей з власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без бачення, компетенції, власного бачення. А також боротися з тими, хто йде в політику для власного збагачення».