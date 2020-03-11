Кравец из «Квартала-95» расплакалась прямо на сцене

Елена Кравец расплакалась прямо на сцене

Популярная украинская актриса и комик Елена Кравец, которая является одной из главных артисток шоу “Квартала-95”, поделилась с фантами трогательным выступлением. Она рассказала о представлении “Ироничные чтения”, которые прошли 9 марта в Театре на Подоле.

Еще несколько дней назад Елена Кравец анонсировала на своей страничке в Instagram предстоящее выступление под названием “Ироничные чтения”, где она будет зачитывать прозу со сцены Театра на Подоле. Ее напарницей стала Елена Андрейчикова. Актриса написала огромный пост благодарности, где не только упомянула свою коллегу по сцене, но и пианиста, который так четко и ловко подыгрывал на фортепиано в такт рассказу.

Кравец опубликовала несколько фотографий с выступления, на которых показала кадры со сцены. В описании к фото комик подметила, что это выступление было для нее невероятным, поскольку буквально поднимало ее над сценой в ощущении эйфории. Она также отметила роль пианиста, который не только воспроизводил лирическую мелодию на фортепиано, но и использовал его, чтобы отображать звуки стука колос, поднимая крышку рояля и стуча по клавишам с внутренней стороны.

Елену Кравец, очевидно, сильно зацепили выступления подобного рода, поскольку это уже е второй выступление за последний месяц. До этого аналогичные рассказы проходили в Театре на Подоле 3 февраля. Повторный выход на сцену театра актриса пояснила тем, что не все ее поклонники успели купить билеты, чтобы насладиться прекрасными рассказами, поэтому она решила повторить их вновь.

Она также опубликовала на своей страничке в Instagram видеозапись с февральского выступления, на котором она зачитала отрывок прозы. Очевидно, что сам рассказ был про нее, но она его читала с таким вдохновением и страстью, что даже не понадобилось музыкальное сопровождение и она попросила пианиста остановиться.