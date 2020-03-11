В Одеській області судитимуть групу екс-чиновників, які привласнили близько 7 млн грн держкоштів

В Одеській області судитимуть групу з 8 чоловік, до складу якої входять колишні чиновники, вони підозрюються у привласненні 6,8 млн гривень, виділених на реконструкцію каналізаційних очисних споруд.

«Прокурори обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 8 осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію каналізаційних очисних споруд міста Вилкове», — йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області.

Слідством встановлено, що в період з 2015 по 2017 роки посадові особи державних органів та підприємств різних форм власності, при реалізації програми Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижнедунайского регіоні України, Румунії та Республіки Молдова», знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані, внесли в офіційні документи неправдиві відомості про їх обсяги, чим завищили вартість таких робіт на загальну суму понад 6,8 млн гривень.

Зазначається, що до складу групи увійшли особи, які в той час займали посади директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА (в різні періоди), директор та двоє працівників державного підприємства, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом, головний інженер і колишній директор генпідрядної організації, а також власник підприємства генпідрядника, який і був організатором «схеми».

З метою відшкодування завданих державі збитків, правоохоронці забезпечили накладення арешту на майно обвинувачених на суму, еквівалентну вартості присвоєного.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, 4 ч. ч. і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.