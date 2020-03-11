Авіакомпанія SkyUp скоротила польотну програму в Італії та Ізраїль

Авіакомпанія SkyUp у зв’язку з посиленням обмежувальних заходів в Ізраїлі та Італії через коронавіруса, а також через зменшення попиту внесла тимчасові зміни у свої польотні програми. Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook.

«Посилення заходів по обмеженню епідемії і зменшення попиту на авіаподорожі змушують нас внести тимчасові зміни у свої польотні програми», — йдеться в повідомленні.

Компанія переносить старт таких польотних програм:

З Києва в Рим, Бергамо (Мілан), Пізи і Болоньї — на 01.06.20

Зі Львова до Рима та Бергамо (Мілан) — на 01.06.20

З Києва в Барі — на 01.05.20

Якщо рейс за цими напрямками скасовано, пасажир може безкоштовно змінити дату вильоту або повернути гроші.

Без змін залишається виконання рейсів з Києва та Львова в Неаполь.

До 16 квітня зменшується частота напрямків в Ізраїль:

Львів — Тель-Авів — Львів — скасовано 6 рейсів (19.03, 26.03, 30.03 і 02.04, 06.04, 13.04).

Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя — скасовано 5 рейсів (15.03, 22.03, 29.03 і 05.04, 12.04).

Харків — Тель-Авів — Харків — рейси відміняються повністю.

«Ви можете безкоштовно поміняти квитки на рейси Запоріжжя — Тель-Авів або Тель-Авів — Запоріжжя. Або звернутися за поверненням коштів», — йдеться в повідомленні.

Питання з внутрішніми рейсами SkyUp Airlines на літній сезон ще вирішується.

Як повідомлялося, уряд Ізраїлю прийняв рішення про введення 14-денного карантину для всіх людей, які прилітають з-за кордону. Якщо у такої людини немає місця для самостійної організації карантину, то він буде відправлений назад.