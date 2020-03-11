Медики составили список самых вредных каш для организма

Каши на завтрак – как отдельная разновидность классики, принятая в современном обществе. Но вот диетологи имеют другое мнение на этот счет. Эксперты в области питания рассказали о трех кашах, которые не приносят организму пользы, так еще и могут здорово навредить.

Манная каша

Этого лидера антирейтинга в принципе тяжело назвать полезным. Многочисленные исследования показали, что манка содержит в себе большое количество крахмала, который в процессе пищеварения превращается в глюкозу, а затем в сахар. То есть, при чрезмерном употреблении человек может легко заработать себе сахарный диабет. Что является не менее важным – в манке практически нет белка, зато содержится много глютена, который может стать причиной аллергии у детей, а также помешать полноценному усваиванию железа и витамина D в организме.

Медики отмечают, что манная каша является отличным источником калорий. Для сравнения, в 100 граммах манки калорий практически в два раза больше, нежели в такой же порции шоколадного брауни.

Белый рис

Рис можно назвать любимой азиатской крупой, которую зачастую используют не в роли полноценного блюда, а в качестве закуски, подобно тому, как мы едим хлеб. Но вот его разновидность, белый рис, не отличается особой пользой, в особенности, если он подвергался шлифовке. После тщательной обработки белый рис теряет практически все полезные свойства, оставляя в своем составе лишь крахмал.

Диетологи советуют заменить белый рис бурым неочищенным – он содержит в себе намного больше полезных компонентов, за счет того, что его оболочка не смывается при очистке.

Овсяная каша

Мы в действительности привыкли думать, что овсянка является самым полезным продуктом для завтрака, а в особенности для тех, кто стремиться похудеть. Эта каша практически не содержит в себе белок, поэтому в чистом виде, либо с добавками в виде сиропов или фруктов, ее лучше не есть, тем более на завтрак. В целом, врачи рекомендуют покупать цельнозерновые овсяные хлопья, которые стоит замачивать перед приготовлением, а после чего уже варить. Есть ее лучше не чаще, чем один раз в 2-3 дня.