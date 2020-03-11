На Полтавщині викрили розкрадання понад 1 млн грн при ремонті ліцею

Правоохоронці викрили розкрадання державних грошей, призначених для виконання ремонтно-будівельних робіт в одному з навчальних закладів Полтавської області.

Як повідомили в прес-центрі Служби безпеки України, за попередніми даними слідства, представники комерційних структур, які були залучені до проведення капітального ремонту ліцею на території Кременчуцького району, організували механізм привласнення бюджетних коштів. Для реалізації угоди підрядники штучно завищували вартість будівельних матеріалів та виконаних робіт, зокрема, здійснення термомодернізації будівлі навчального закладу.

За оперативною інформацією, протягом 2018 — 1-го півріччя 2019 року через протиправну діяльність ділки привласнили понад 1 мільйон бюджетних коштів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили відомості про фактичні витрати підрядних підприємств та іншу фінансову документацію з доказами проведення операції.

В рамках кримінального провадження щодо ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.