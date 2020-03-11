Королеву Елизавету II случайно заперли в Виндзорском замке (фото)

Никто не застрахован от безответственных людей, даже королева Елизавета II. На днях монархиня оказалась в нелепой ситуации: ее случайно заперли в Виндзорском замке. Как сообщает The Sun, Ее Высочество собралась выехать из поместья, когда поняла, что ворота на выезд закрыты. К счастью, в то время королева была окружена охраной, которая решила ей помочь.
The Sun пишет об этом инциденте следующее: «Один из офицеров охраны, казалось, в отчаянии пнул боковую часть ворот, а затем сопровождал королеву по поместью, пока недоразумение не было исправлено». Позже в сети появились фотографии неприятной ситуации, в том числе снимок, на котором королева терпеливо ждет в машине со своей собакой.
Ned Donovan
✔@Ned_Donovan
@sophiamcoutts have you seen this photo from the Queen being locked out of Windsor Castle
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4:31 PM – Mar 8, 2020
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