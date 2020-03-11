Коронавірус передається на дистанцію до 5 метрів: як один хворий заразив 9 пасажирів автобуса

Коронавірус COVID-19 може поширюватися між людьми набагато легше, ніж вважалося раніше. До такого висновку прийшли китайські вчені після того, як вивчили випадок зараження COVID-19 дев’яти пасажирів автобуса одним хворою людиною, які перебували в салоні.

Про це повідомляє газета South China Morning Post, передає сьогодні «Фокус».

Вчені Центру з контролю і профілактики захворювань провінції Хунань вивчили випадок передачі інфекції, що стався в автобусі з 48 туристами і водієм під час сезону подорожей у зв’язку з Місячним Новим роком 22 січня.

Як показали кадри з камери спостереження, хворий коронавірусом «пацієнт А» сів у другому ряду ззаду.

Червоний — хворий коронавірусом; Помаранчеві — ті, кого червоний заразив коронавірусом; Синій був інфікований без прояву симптомів; Рожевий був заражений через 30 хвилин після того, як хворий покинув автобус; Сірі не захворіли

Протягом поїздки він ні з ким не спілкувався і відчував себе погано, але не надів медичну маску, так як це було ще до введення заборони на переміщення і закриття міст. До того ж учені тоді точно не знали, як відбувається передача вірусу від людини до людини.

Через 4 години після того, як автобус приїхав в інше місто, коронавірус вже передався семи іншим пасажирам. Причому серед них були не тільки люди, що сиділи близько до пацієнта, але і перебували в 6 лавах від нього на відстані приблизно 4,5 метра, що в чотири рази перевищує дистанцію, яка вважається безпечною, щоб знаходиться поряд з хворим.

У шести пасажирів з’явилися характерні симптоми: кашель, гарячка та задишка, а в одного хвороба перебігала безсимптомно.

Приблизно через 30 хвилин після висадки пасажирів з автобуса, в салон зайшла інша група людей.

Один з них, який сів у першому ряду, також заразився.

Вчені вважають, що пасажир міг вдихнути крихітні краплі рідини, выдыхаемые «пацієнтом А». У той же день хворий коронавірусом «пацієнт А» сів у інший автобус і провів там у поїздці близько години. Протягом цього часу вірус передався двом іншим пасажирам, один з яких також сидів на відстані 4,5 метра.

Досі вважалося, що повітряно-крапельний перенесення вірусу COVID-19 обмежений, так як утворюються при диханні, кашлі і чханні крихітні крапельки рідини швидко опускаються на землю.

Однак, вивчивши цей випадок, вчені прийшли до висновку, обмежений простір автобуса або іншого транспортного засобу, поряд з кондиціонером, може створити ідеальне середовище для розповсюдження коронавіруса.

«Можлива причина полягає в тому, що в повністю замкнутому просторі потік повітря в основному забезпечується гарячим повітрям, створюваним системою кондиціонування. Підйом гарячого повітря може перенести вірусні краплі на більшу відстань», — заявили вони.

Наведене дослідження також показало здатність коронавіруса виживати при температурі близько 37°C на склі, тканині, металі, пластику або папері 2-3 дні.

«При поїздці на закритому громадському транспорті, такому як метро, машини, літаки і т. д., ви повинні весь час носити маску і в той же час зводити до мінімуму контакти між своїми руками і місцями загального користування, уникаючи дотику особи перед тим, як вимиєте руки», – радять фахівці.