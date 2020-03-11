Меркель: до 70% населення Німеччини заразяться коронавірусом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що від 60 до 70% населення країни можуть заразитися коронавірусом.

«Ми знаходимося в ситуації, коли багато чого не знаємо, але інформацію, яка нам доступна, ми повинні сприймати всерйоз», — сказала канцлер.

Лідер ФРН вважає, що 60-70% німців будуть заражені коронавірусом, мова йде приблизно про 53 мільйонах чоловік.

Влада Берліна скасували всі великі культурні заходи через небезпеку розповсюдження коронавіруса нового типу.

Про це повідомляє RBB з посиланням на сенатора міста з питань культури Клауса Ледерер.

Обмеження триватимуть до 19 квітня 2020 року і торкнуться заходи, які повинні були пройти на державних театральних, оперних і концертних майданчиках, заявив Ледерер.

Він додав, що міська влада рекомендує приватним майданчиків вжити аналогічні заходи.