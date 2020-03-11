Археологи обнаружили во Франции древнее кладбище

Найдено около 50 захоронений.

Древнее еврейское кладбище было обнаружено археологами во Франции. О находке сообщается на официальном сайте Institut national de recherches archeologiques preventives.

Согласно источнику, было найдено около 50 захоронений, имеющих отношение к периоду между XII и XIV веками.

По словам археологов, древнее еврейское кладбище относится к ряду уникальных из-за сохранения его в хорошем состоянии. Похороненные там люди с большой вероятностью принадлежали общине под названием Кастельруссен.