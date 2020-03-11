Давтян: Сподівайтеся на позитив і готуйтеся до гіршого — Україну вже в найближчі 6 місяців можуть накрити відразу три великих катастрофи

Ваче Давтян на своїй сторінці у «Фейсбук» закликає українців сподіватися на позитив, але при цьому готуватися до гіршого. На думку підприємця і бізнес-тренера, вже в найближчі 6 місяців нашу країну можуть накрити відразу три дуже серйозні катастрофи.

Одна з них — це економічна катастрофа. Мова йде про повну відмову Києва від співробітництва з Міжнародним валютним фондом, повернення Приватбанку колишнім власникам, корупція і рейдерські атаки з боку Ігоря Коломойського. Додайте до всього цього ще й рекордні виплати в рамках обслуговування існуючого зовнішнього боргу.

Друга катастрофа — політична. Вона може статися у випадку, якщо нинішня влада погодиться на капітулянтські домовленості з кремлем, наслідком чого стануть масові протести по всій Україні. Нарешті третя катастрофа — медична. Причому, тут приєднуватися також фінансові та гуманітарні проблеми. Першопричиною стане поширення серед українців коронавіруса, що спровокує паніку, невдоволення владою, і протести.