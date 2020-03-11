«Відрядження не оформляли». Апарат Ради пояснив підстави поїздки нардепів ОПЗЖ в Москву

Зустріч нардепів фракції «Опозиційна платформа – За життя» з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими політиками країни-агресора в Москві носила приватний характер. Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

У заяві ВР йдеться про те, що нардепи не оформляли відрядження, їх ніхто не уповноважив вести переговори від імені українського парламенту і в російській столиці вони висловлювали виключно думку своєї політичної сили.

Нагадаємо, делегація нардепів ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком відвідала Москву, де зустрілася з Путіним, спікером Держдуми В’ячеславом Володіним і депутатами російського парламенту. В ході цих зустрічей обговорювалося створення міжпарламентського об’єднання і припинення війни на Донбасі на умовах агресора.