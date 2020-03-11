“Україна виконає всі умови МВФ за 2-3 тижню”, – Шмигаль

Україна раніше ніж за місяць виконає решту умов для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це пише “Слово і діло” з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на брифінгу в Києві в середу, 11 березня.

За його словами, Україна на переговорах з представниками МВФ підтвердила раніше намічений курс. «У нас досить позитивний діалог з МВФ, вчора у нас був конференц-кількість з керівництвом МВФ.

Домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсом: ми просто рухаємося в тому контексті, в якому рухалися», – зазначив Шмигаль.

Він уточнивши, що з восьми умів фонду залишилося виконати ще дві. «З восьми параметрів, які МВФ просив виконати, у нас залишається два, і ми розраховуємо їх виконати протягом двох, максимум – трьох тижнів. Тобто, у нас прогрес у цьому напрямку», – сказавши він.Як відомо, 17 лютого закінчився термін попередньої програми співпраці між Україною і МВФ, в рамках якої країна отримала на розвиток економіки близько 1,4 млрд доларів.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський і директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва домовилися про нову програму кредитування на три роки. По ній Україна може отримати ще 5,5 млрд доларів.