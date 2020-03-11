В Італії в середу від коронавіруса померло 196 осіб, 2300 нових хворих

2 313 тис нових випадків захворювання новим коронавірусом Covid-19 196 випадків смерті від нього ж зафіксовано в Італії в середу, повідомляє статистичний сайт Worldometer.

Таким чином, кількість випадків захворювання в цій країні перевищила 12,4 тис, а загальне число померлих від цієї хвороби досягло 827. При цьому 1 тис 45 чоловік вже одужали, в даний час хворіють 10,6 тис, з них 1 тис 28 осіб знаходяться у важкому і критичному стані.

В даний час Італія стала країною з найбільшою кількістю зафіксованих випадків захворювання на мільйон населення – 206,1. На другому місці – Південна Корея (151,3), на третьому – Бахрейн (111,1), Іран – на четвертому (107,2), Норвегія – на п’ятому (105). Китай – лише на дев’ятому (56,1) — після Катару, Данії та Швейцарії, незважаючи на те, що на нього припадає майже дві третини абсолютної кількості хворих.