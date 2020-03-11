Пандемія коронавіруса: Україна закупила швидкі тести для перевірки 90 тисяч осіб

За кошти міністерства охорони здоров’я України здійснена закупівля швидких тестів на коронавірус. Про це повідомляється в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Зазначається, що на даний момент вже купили 19 600 упаковок, що дає можливість протестувати понад 90 тисяч осіб.

«Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавіруса), набір реагентів для виявлення коронавіруса і швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого», — сказано в повідомленні.