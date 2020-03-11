Соцмережі обурені історією про сироту, яку побили і зґвалтували на камеру

Користувачі кажуть, що місцеві правоохоронці відмовилися від справи.

Дитячий омбудсмен розповів про стан дівчини, яку жорстоко побили в Полтаві, і її нападника жорстоко побили та зґвалтували дівчинку-сироту.

Про це написала у фейсбуці користувач Олена Липа.

За її словами, в мережі вже кілька тижнів поширюється відео сексуального насильства відносно дівчини. Втім, всі причетні до історії досі не покарані, каже жінка.

У соцмережах також публікують відео знущань над дівчиною. На одному видно, яка їй на голову виливають майонез.

Увага! Відео містить сцени насильства і лайки (+18)

Як пише Варта1, у них є в розпорядженні відео з згвалтуванням, втім, його не публікують з етичних міркувань.

Місцеві жителі розповіли виданню, що дівчинку звати Віра, і вона сирота сирота з Рогатинського району Івано-Франківсьокї області. У листопаді закінчила навчання в училищі і продовжила проживати в Перемишлянах, орендуючи житло спільно з працівницею бару «Автостиль». Саме в цьому барі сусідка і знущалася над сиротою.

Юзери в соцмережах кажуть, що працівниця бару також систематично змушувала дівчину надавати сексуальні послуги. Місцеві кажуть, що в Перемишлянах правоохоронці відмовилися прийняти заяву про злочин.

Сайт ТСН намагався отримати коментар у Перемишлянської поліції, але там посилалися на зайнятість керівництва. У місцевій ОДА повідомили, що глава області знає про це, але зараз знаходиться на урядовій нараді в Києві з карантину.

На інцидент відреагували в поліції Львівської області.

«Вчора, 10 березня, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили публікацію, в якій говорилося про побиття і здійсненні дій сексуального характеру відносно дівчини, яка проживала в місті Перемишляни на Львівщині, а також можливе неналежне реагування місцевих поліцейських на повідомлення про скоєння злочину», — йдеться в повідомленні. Там додали, що почали службове розслідування.