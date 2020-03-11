Бутусов: Слова Сивохо про «внутрішній конфлікт» – це держзрада

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо у державній зраді, коментуючи його заяву про «внутрішній конфлікт». Про це журналіст написав на своїй сторінці в Фейсбук.

«Маразм міцнішає. Під час війни такі слова – державна зрада. Радник секретаря РНБО Сивохо договорився до того, що в Україні не війна, а «внутрішній конфлікт» і, мовляв, нас не візьмуть в НАТО», – зазначив журналіст.

Також Бутусов був обурений, що Сивохо використовує гасла кремлівської пропаганди.

«Країна піддається військової агресії, щотижня гинуть люди на фронті, а дивак пише про «внутрішній конфлікт». В НАТО нас не візьмуть, поки ми не почнемо реформи у сфері оборони, але у нас замість реформ – зрадницька балачки про «внутрішні конфлікти», – заявив журналіст.



