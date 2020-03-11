Повінь – зміна системи

Menu
Close

Загороднюк про заяву Тарана: Як можна говорити, що ми йдемо в НАТО і тут же відмовлятися від стандартів?

11.03.2020

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк прокоментував слова свого наступника – нового міністра Андрія Тарана – щодо адаптації Збройних сил України до стандартів НАТО. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Такі заяви викликають стурбованість. Як можна серйозно говорити про те, що ми йдемо в НАТО і при цьому відразу ж відмовлятися від переходу на стандарти? Адаптація і впровадження стандартів є частиною інтеграції і не можна робити одне без іншого. Крім того, вони значно посилять ефективність наших підрозділів, а значить — обороноздатність країни», — заявив Загороднюк.

Він назвав «цілком реалістичною» адаптацію стандартів ЗСУ до натовських.

«Що стосується «нереалістичності» адаптації стандартів у ВСУ — питання, скільки часу і на яких посадах міністр вивчав стандарти, що у нього з’явилася така позиція? Це цілком реалістично — принаймні по ключовому пакету і десятки технічних стандартів, так щоб через два роки ми могли говорити про здійснення переходу», — додав Загороднюк.

Читайте також:   ​У Чорному морі перекинувся корабель з тисячами овець: перші подробиці і фото​
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *