Арахамія про поїздку нардепів в Москву: Медведчука і Ко треба відправити на карантин

Після повернення з Москви в Україну нардепів від фракції «Опозиційна платформа – За життя» необхідно помістити на карантин. Про це заявив глава пропрезидентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Укрінформ«.

«Ви ж знаєте, що пан Разумков вранці видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання», — сказав він.

Арахамія підкреслив, що в РФ «багато хворих» і він вважає, що «там високі ризики». Але проходити карантин, додав нардеп, вони повинні не в парламентських стінах.

Глава фракції «СН» упевнений, що потрібно направити запит в СБУ, яка повинна оцінити законність таких дій кума Путіна Віктора Медведчука та його соратників.

«Вони їдуть в країну-агресор, якісь переговори, щось фотографують. Треба перевіряти», — додав він, резюмувавши, що виглядає подію дуже погано.

Нагадаємо, що делегація ОПЗЖ на чолі з Медведчуком перебувала в Москві, де зустрілася з господарем Кремля, керівництвом і депутатами Держдуми, обговоривши з ними створення міжпарламентського об’єднання і можливість припинення війни на Донбасі. Апарат Ради оцінив цей факт як приватну поїздку, зазначивши, що ніхто з нардепів не уповноважив вести ніякі переговори з росіянами.



