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Духлій: заборонити дітям відвідувати школи при працюючому громадському транспорті – це як прийти на марш націоналістів з прапором РФ, надівши каску

12.03.2020

Український блогер Філіп Духлій у своєму блозі пише про те, що заборонити дітям відвідувати школи при працюючому громадському транспорті – це як прийти на марш українських націоналістів з прапором Росії, надівши каску. Воно, звичайно, в касці спокійніше, але користі від неї не буде ніякого.

За словами Духлия, в Києві не можна ходити в кіно. Небезпечно. Але ось проїхати в метро, яке перевозить у день майже 1,5 мільйона потенційних носіїв вірусу, нічого страшного. Просто до повноцінного карантину, який забезпечить необхідний рівень ізольованості від вірусу, ми не готові. Ні на місцевому, ні на державному рівні. Ніхто особливо не чухался з цього приводу. Плану «Б» просто немає. Інфраструктура не готова. Сценарії не відпрацьовані, процеси не налагоджені.

Духлій зазначає, інша справа зробити видимість боротьби, ускладнивши життя мільйонам людей під виглядом турботи – це завжди будь ласка.

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