Інспектори з паркування зможуть затримувати порушників

У Чернівцях інспектори з паркування можуть отримати більш широкі повноваження, ніж зараз. Вони хочуть, щоб їм надали можливість тимчасово затримувати автомобілі, водії яких порушили правила дорожнього руху.

Найближчими днями на засіданні виконавчого комітету міської ради Чернівців повинні розглянути питання розширення повноважень інспекторів по парковці. Якщо рішення буде позитивним, то вже з квітня 2020 року в Чернівцях інспектори з паркування зможуть тимчасово затримувати автомобілі, які зупинилися не в тому місці, де дозволено.

Правда, поки не відомо, як конкретно буде проходити процес тимчасового затримання автомобілів. Мабуть, їх планують відправляти на штрафмайданчики.

Зараз в Україні інспектори з паркування максимум, що можуть зробити з порушниками ПДР – виписати їм штраф. Далі цього їх повноваження, згідно із законодавством, не поширюються. Якщо в Чернівцях інспектори з паркування отримають особливі права, то місцевим судам потрібно готуватися до напливу відвідувачів в особі розсерджених автовласників.