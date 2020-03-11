ТКГ в Мінську домовилася про обмін полоненими і розведенні сил на Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

У середу, 11 березня, сторони досягли домовленостей щодо пунктів, повідомили в прес-службі Офісу президента України Володимира Зеленського.

З питання обміну полоненими, представники ТКГ повинні представити список осіб на обмін, який повинен відбутися в найкоротші терміни.

«Уявити ТКГ узгоджені остаточні списки осіб, які підлягають процедурі взаємної звільнення, включно з підсумками перевірки, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до певних осіб на територіях України і в ОРДЛО», – сказано в повідомленні.

Щодо розведення сил і засобів, сторони домовилися про одночасному відкритті КПВВ в Золотом і Щастя, а також введення Консультативної ради.

«Підписати рішення ТКГ про введення Консультативної ради у складі політичної підгрупи після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції, Німеччини про виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі», – уточнили в Офісі президента.

У засіданні ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.