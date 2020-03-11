Словаччина і Угорщина оголосила надзвичайний стан через коронавіруса

Уряду Словаччини та Угорщини оголосили надзвичайні положення з-за спалаху коронавіруса.

Про це йдеться у заявах урядів Словаччини та Угорщини.

У Словаччині надзвичайне положення набуває чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.

«Метою екстреного заяви є створення умов для прийняття необхідних заходів щодо запобігання та пом’якшення наслідків надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров’я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки», — йдеться в заяві словацького уряду.

Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають усі університети з-за коронавіруса. Крім цього угорський уряд запровадив: