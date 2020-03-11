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Словаччина і Угорщина оголосила надзвичайний стан через коронавіруса

12.03.2020

Уряду Словаччини та Угорщини оголосили надзвичайні положення з-за спалаху коронавіруса.

Про це йдеться у заявах урядів Словаччини та Угорщини.

У Словаччині надзвичайне положення набуває чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.

«Метою екстреного заяви є створення умов для прийняття необхідних заходів щодо запобігання та пом’якшення наслідків надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров’я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки», — йдеться в заяві словацького уряду.

Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають усі університети з-за коронавіруса. Крім цього угорський уряд запровадив:

  • заборона на поїздки в Угорщину з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану;
  • відновлення більш суворого контролю вздовж австрійської та словенської кордонів;
  • заборона заходів у приміщенні з більш ніж 100 учасниками і більше 500 для заходів на відкритому повітрі
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