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НБУ продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні

12.03.2020

В той час, як прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза будучи набагато міцніше, ніж це було під час кризи в 2008 році, Національний банк продав 350 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в середу для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

«Попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію, втім Національний банк другий день поспіль активно згладжував курсові коливання і сьогодні продав з цією метою близько 350 млн доларів США», — повідомляє НБУ.

Прес-служба Національного банку вважає, що погіршення настроїв на фінансових ринках обумовлено психологічним фактором розповсюдження коронавіруса, в той же час з точки зору економічних показників його вплив на Україну нейтрально.

Наголошується, що Національний банк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, викликаних нервовими настроями.

Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд доларів, тому банк готовий при необхідності і надалі проводити інтервенції з продажу валюти.

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