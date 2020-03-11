У Києві «героїні паркування» залишили грубе послання: опубліковано фото

У середу, 11 березня, в Києві «героїні паркування», припарковавшейся в недозволеному місці, на тротуарі, жорстко помстилися, написавши нецензурне слово на капоті машини, і розмалювавши лобове скло.

Відповідне фото публікують в Facebook-спільноті «dtp.kiev.ua».

«Цьому місту потрібен новий герой… парковки», — йдеться у підписі до світлини, на якому можна побачити, що господиня авто перегородила прохід настільки, що з дитиною в колясці вже навряд чи проїдеш.

«Підтримую автора! Там з коляскою не проїхати через таких от дятлов… лінь йому 20-50 метрів пройтися», «Нуу вдень там не пройти не проїхати, метод радикальний але і він не допоможе», «Прикольно. Те, що продається в магазинах під назвою «майонез», тільки так можна ” використати», — пишуть в мережі, відзначаючи в коментарях, що авто належить жінці за 60 років.