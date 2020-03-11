ДБР 13 березня має намір вручити Петру Порошенку підозру і вимагати його арешту, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань викликало на допит 13 березня екс-президента Петра Порошенка.

«За даними наших джерел, слідчий має намір вручити Порошенко підозра по одній з кримінальних справ і буде вимагати заарештувати екс-президента», – сказано в повідомленні.

Також ЗМІ передбачає, що після звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки зараз стосовно Порошенка почнеться реальне розслідування.

«Після звільнення прокурора Рябошапки, який гальмував розслідування справ щодо Порошенка, як тільки міг, зараз відносно Петра Олексійовича почнеться реальне розслідування», – йдеться в повідомленні.