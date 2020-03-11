Обнулення термінів: Німецькі політологи вважають, що Путін не захотів бути «кульгавою качкою»

Президент Росії Володимир Путін, який погодився на обнулення своїх термінів перебування при владі, може і не скористатися можливістю знову балотуватися на новий термін. Про це розповіли DW німецькі експерти.

На думку координатора уряду ФРН щодо Росії, Центральної Азії та країн «Східного партнерства» Гернота Ерлера, відповідна ініціатива депутата Держдуми Валентини Телешковой — вдала інсценування. Початок політичної вистави поклав сам Путін, коли 15 січня звернувся з посланням до Федеральних зборів з пропозицією про зміни до конституції.

При цьому до цих пір залишається неясним, вважає експерт, дійсно господар Кремля залишиться на посаді до 2036 року.

«Я думаю, саме це було його метою — отримати право вирішувати, що робити далі», — сказав він.

Однак те, що Путін відмовиться від можливості продовжити своє перебування при владі якомога довше, вважає глава московського представництва Фонду імені Фрідріха Наумана Юліус фон Фрайтаг-Лорингхофен, малоймовірно.

При цьому фахівець згадав про те, що іноді хтось з оточення російського лідера зазначає, що у останнього бувають моменти втоми, але справа в тому, що у нього ні до кого немає довіри.

«Саме тому він не може передати владу нікому іншому, інакше йому доведеться турбуватися про своє майбутнє», — сказав він.

Але разом з тим і повній впевненості, що Путін піде в 2024 році на новий термін, у експерта теж немає. Разом з тим, очевидно, що чинний президент не хоче бути «кульгавою качкою». Як би те ні було, але до названого терміну він вирішить свої проблеми.

Питання про наступника залишається відкритим, вважає Юліус фон Фрайтаг-Лорингхофен, не зауважуючи, однак, ніяких кандидатів на цю роль.

«Єдиний, кому він може довіряти, повинен бути вірним васалом — і їм був Дмитро Медведєв. Але Путін вже побачив, що Медведєв, будучи президентом РФ, не зміг забезпечити майбутнє і стабільність в тому сенсі, в якому це потрібно було Путіну», — зазначив він.

Обидва співрозмовника заперечують можливість того, що ставка може бути зроблена на прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Останній, на думку Ерлера, потрібен як громовідвід, звинуватити в негараздах, а Юліус фон Фрайтаг-Лорингхофен додає, що прем’єр — «ефективний адміністратор, технократ, який ефективно і дієво виконує накази». Політичних амбіцій глави уряду немає.

Таким чином, якщо у Путіна буде наступник, вважають експерти, то точно не Мішустін.