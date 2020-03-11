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Суд відпустив бойовика, який охороняв уламки MH17

12.03.2020

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області звільнив від кримінальної відповідальності уродженця Єнакієве, який охороняв уламки літака «Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17». Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 6 березня.

Під час допиту підозрюваний заявив органу досудового розслідування про інших учасників підрозділу НЗФ «Народне ополчення Донбасу» та осіб, з якими він охороняв збитий літак, їх загальну кількість та місце розташування. Прокурор в суді підтвердив, що чоловік сприяв правоохоронним органам у розкритті злочинів «ДНР».

Відтак прокурор сам попросив звільнити підсудного від відповідальності і справу закрити. Початкову підозру в участі у незаконних збройних формуваннях змінили на участь у терористичній організації. За першою кваліфікацією йому загрожувало від 3 до 8 років позбавлення волі, а за інший вже від 8 до 15. 20.08.2014 цей чоловік прибув у село Грабові Донецької області, де йому видали військову форму російського зразка і доручили чергування та охорону блок посту терористичної організації «ДНР», а також місця падіння цивільного літака «Boeing 777 Malaysia Airlines Flight». Під час чергування на блок постах він отримував зброю: AK-74 та ПМ. На місці падіння літака знаходив особисті речі пасажирів – іграшки, дитяче взуття, ноутбук, 11 паспортів громадян «азіатської зовнішності».

Ці предмети він передав представникам «ДНР», за що отримав 25 тисяч російських рублів. 23.11.2014, у зв’язку з необхідністю прийняти «присягу» так званої «ДНР» та активізацією бойових дій, обвинувачений самовільно покинувши підрозділи «ДНР» та виїхав на територію Російської Федерації. У січні 2020 на блок-пості «Майорськ» цей чоловік звернувся до правоохоронних органів за програмою СБУ «Повернись до дому». Водночас прикордонна служба замовчувала добровільність явки і повідомляла, що чоловіка викрили фото в соцмережах, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака. 17 липня 2014 на території Донецької області збито літак МН17, який виконував рейс із Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія).

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У результаті загинули всі члени екіпажу і пасажири – загалом 298 осіб. Міжнародне розслідування встановило, що літак збитий зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Уряд Нідерландів офіційно звинувачує Росію у катастрофі літака. У червні 2019 міжнародна слідча група назвала чотирьох підозрюваних у збитті літака – це троє росіян і один громадянин України, Леонід Харченко (позивний Кріт), якого считают начальником 2-го відділу «Головного розвідувального управління ДНР». 9 березня 2020 у Нідерландах почався судовий процес над чотирма обвинуваченими у збитті літака.

 

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