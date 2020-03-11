Китайські лікарі довели, що коронавірус може вразити нервову систему

Китайські лікарі вперше довели, що коронавірус нового типу може завдати шкоди центральної нервової системи пацієнта.

«Лікарі з пекінської лікарні «Дитань» при Столичному медичному університеті призначеного установи для лікування нової коронавирусной пневмонії Covid-19 — в четвер повідомили, що їм вдалося вилікувати пацієнта чоловічої статі, у якого в спинномозковій рідині містився вірус», — йдеться в повідомленні.

Попередні дослідження показали, що Covid-19 може вражати кілька органів, включаючи нирки, печінку і серце, але немає жодних даних про ураження цим захворюванням центральної нервової системи.

56-річному пацієнту був поставлений діагноз Covid-19 24 січня. Однак, після регулярного лікування його стан не покращувався, а погіршувався. У відділенні інтенсивної терапії у нього з’явилися симптоми, пов’язані зі зниженням рівня свідомості, хоча на знімку, зробленому за допомогою комп’ютерної томографії голови, не було виявлено ознак патології.

Потім медичні працівники після проведення секвенування генів на зразках його спинномозкової рідини підтвердили наявність коронавіруса нового типу і діагностували у цього пацієнта з Covid-19 вірусний енцефаліт — запалення головного мозку.

Після лікування вірусного енцефаліту неврологічні симптоми поступово зникли. 18 лютого чоловіка перевели в інфекційне відділення, а 25 лютого він був виписаний з лікарні після одужання.

Начальник відділення інтенсивної терапії лікарні «Дитань», лікуючий лікар цього пацієнта Лю Цзинъюань сказав, що, як тільки у пацієнта з Covid-19 виявляються розлади свідомості, медичний персонал повинен розглянути можливість нейровірусних інфекцій. Після цього слід своєчасно провести дослідження спинномозкової рідини, щоб уникнути затримок з постановкою діагнозу і знизити рівень смертності критично хворих пацієнтів.

Як повідомлялося, за станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавіруса. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавіруса в світі померло вже 3286, одужали — 53299 людина.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.