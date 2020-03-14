В «Л/ДНР» визнали критичну ситуацію з коронавірусом

Російські окупаційні адміністрації в Донецькій і Луганській областях ввели режим підвищеної готовності на підконтрольних їм територіях з-за спалаху коронавіруса.

Відповідні «укази» підписали 14 березня ватажки «ДНР» Денис Пушилин і «ЛНР» Леонід Пасічник.

Так, приїхали на окуповану територію Донбасу з Китаю, Іспанії, Італії, Ірану, Південної Кореї, Франції, Німеччини та України повинні забезпечити самоізоляцію на дому протягом двох тижнів.

При цьому жителям України з підвищеною температурою і респіраторними симптомами, якщо вони не мають реєстрації на підконтрольних «ДНР» і «ЛНР» територіях, в’їзд забороняється.

У «укази» не згадується Росія, де також зафіксовані випадки коронавіруса.