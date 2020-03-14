Ні тест-систем, ні спецкостюмів: що відбувається в лікарні Радомишлі

Жителів Радомишля Житомирської області, що контактували із першою жертвою коронавіруса в Україні, не можуть оперативно протестувати через відсутність у місцевій лікарні тест-систем.

За словами головного лікаря Радомишльської центральної районної лікарні Наталії Витинской, в ЦРЛ було всього п’ять тест-систем, які придбані раніше, і на сьогодні всі вони витрачені. Також обмежена кількість захисних медкостюмов і навіть респіраторів.

«У нас тест-систем на грип немає, у нас було п’ять, ми їх купили раніше, у нас на тиждень є костюми, на тиждень респіратори. А одноразові маски вчора привезли п’ять тисяч, бо вони є», — повідомила головний лікар.

За попередньою інформацією, надходження нових в регіоні чекають тільки з понеділка, 16 березня.