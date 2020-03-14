Пожежа на хімзаводі в Києві: з’явилися подробиці

Джерело загоряння на території хімічного заводу «Украгросинтез» по вулиці Червоноткацькій у Києві, яка виникла близько 16:00 14 березня, перебував в ангарі з хімічними відходами (розчинниками), які готували до утилізації.

Тому на місце пожежі прибули співробітники відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, повідомляє Громадське. Тим не менш хімічно небезпечних речовин у повітрі вони не виявили.

На опублікованому фото видно, що до горевшему ангару примикало триповерхова будівля, на яке вогонь, на щастя, не перекинувся.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили про відсутність жертв і постраждалих при пожежі, так і при його ліквідації. До гасіння вогню залучили 15 рятувальників і 6 одиниць спецтехніки.