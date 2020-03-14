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МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону

15.03.2020

Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Ціни на деякі квитки перевищують тисячу доларів. Про це свідчать дані на сайті компанії.

Як відомо, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення.

Президент України Володимир Зеленський вчора у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде. У свою чергу, МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися.

Протягом найближчих двох днів МАУ планує виконати кілька додаткових рейсів для вивезення українців з-за кордону. Зокрема, МАУ запустили додатковий рейси за маршрутом Київ – Лондон – Київ і Київ – Відень – Київ ввечері 14 березня, а також збільшена ємність на маршруті Київ – Тель-Авів – Київ і планується додатковий рейс до Парижа. При цьому, згідно з інформацією на сайті компанії, зокрема, з Лондона в Києві економ класом сьогодні можна полетіти за 9,7 тис. гривень, а ось ціна на неділю майже в три рази вище – 24,2 тис. гривень.

З Парижа до Києва на сьогодні квитків вже немає, але в неділю з французької столиці можна повернутися в Києві майже за 22 тис. гривень, а 16 березня ціна за квиток в один кінець перевищує 35 тис. гривень.

Ще один додатковий маршрут – Відень-Київ – ціна на квиток стартує від 10 тис. гривень, якщо летіти 15 березня, і від 12,8 тис. гривень до 19,9 тис. грн доведеться заплатити за квиток на 16 березня.

Причому вартість квитка на рейс Австрійських авіаліній на 7 тис нижче, ніж у МАУ. З Тель-Авіва в українську столицю завтра можна полетіти за 28,3 тис. гривень. Зазначимо, квитки на рейси європейських лоукостерів Ryanair і Wizzair на неділю або розкуплені, або рейси на цей день не заплановано.

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