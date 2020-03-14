Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Ціни на деякі квитки перевищують тисячу доларів. Про це свідчать дані на сайті компанії.

Як відомо, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення.

Президент України Володимир Зеленський вчора у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде. У свою чергу, МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися.

Протягом найближчих двох днів МАУ планує виконати кілька додаткових рейсів для вивезення українців з-за кордону. Зокрема, МАУ запустили додатковий рейси за маршрутом Київ – Лондон – Київ і Київ – Відень – Київ ввечері 14 березня, а також збільшена ємність на маршруті Київ – Тель-Авів – Київ і планується додатковий рейс до Парижа. При цьому, згідно з інформацією на сайті компанії, зокрема, з Лондона в Києві економ класом сьогодні можна полетіти за 9,7 тис. гривень, а ось ціна на неділю майже в три рази вище – 24,2 тис. гривень.

З Парижа до Києва на сьогодні квитків вже немає, але в неділю з французької столиці можна повернутися в Києві майже за 22 тис. гривень, а 16 березня ціна за квиток в один кінець перевищує 35 тис. гривень.

Ще один додатковий маршрут – Відень-Київ – ціна на квиток стартує від 10 тис. гривень, якщо летіти 15 березня, і від 12,8 тис. гривень до 19,9 тис. грн доведеться заплатити за квиток на 16 березня.

Причому вартість квитка на рейс Австрійських авіаліній на 7 тис нижче, ніж у МАУ. З Тель-Авіва в українську столицю завтра можна полетіти за 28,3 тис. гривень. Зазначимо, квитки на рейси європейських лоукостерів Ryanair і Wizzair на неділю або розкуплені, або рейси на цей день не заплановано.