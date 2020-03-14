Кулеба закликав українців за кордоном бути на зв’язку з посольствами і консульствами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців, які перебувають за кордоном, постійно перебувати на зв’язку з українськими посольствами або консульствами. Про це він заявив під час брифінгу з представниками уряду. Трансляцію проводив телеканал «112 Україна«.

«Зберігати спокій, приймати виважені рішення і бути на зв’язку, спиратися на офіційну інформацію. І для тих, хто закордоном бути на зв’язку з посольствами та консульствами України», — зазначив Кулеба.

Також міністр назвав три кроки для громадянина України за кордоном. Перший з них — по можливості повернутися додому до 17 березня.

У разі, якщо повернутися не виходить, порадив зареєструватися в системі МЗС «ДРУГ» (добровільна реєстрація українських громадян). Таким чином українська влада зможе відстежити тих, хто залишається за межами країни і потребує допомоги.

Також запропонував звернутися до консульства або посольства України в країні перебування. Це можна зробити по телефону, електронною поштою або в соцмережах. На основі цих даних сформують групи для евакуації.

Він закликав українців відмовитися від вже запланованих відпусток або турів закордоном, адже в інших країнах ситуація швидко погіршується.