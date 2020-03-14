У Києві через підозру на коронавірус продезінфікували гуртожиток

У суботу, 14 березня, через підозру на коронавірус COVID-19 провели дезінфекцію у гуртожитку медичної академії по вулиці Дашавська, що у Солом’янському районі Києва.

Про це заявив глава ДСНС Микола Чечоткін у Facebook.

Як зазначається, такі заходи були проведені у зв’язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу громадянки в місті Радомишль.

Згодом, 13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус. Проте експрес-тест показав негативний результат, попередньо COVID-19 не підтверджено.

“Наразі пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, до отримання інших результатів аналізів. Заходь щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань проводились спільно з працівниками Держпродспоживслужби та відділення КАРС КМДА”, – додав глава ДСНС Микола Чечоткін.