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Поліція Солт-Лейк-Сіті попросила злочинців не скоювати злочинів на годину пандемії коронавірусу

15.03.2020

Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в американському штаті Юта просити злочинців не скоювати злочини на годину пандемії коронавірусу.

Про це пише “Громадське з посиланням на повідомлення поліції міста у Twitter.

«З огляду на підтверджений випадок зараження COVID-19 серед громади, департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просити припинити всю кримінальну/злочину діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям», — йдеться в повідомленні.

З 13 березня через коронавірус США призупиняють на місяць транспортне сполучення з Європою, але тоді заборона не стосувалася Великої Британії.

Також 13 березня, американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

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