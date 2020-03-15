Поліція Солт-Лейк-Сіті попросила злочинців не скоювати злочинів на годину пандемії коронавірусу

Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в американському штаті Юта просити злочинців не скоювати злочини на годину пандемії коронавірусу.

Про це пише “Громадське з посиланням на повідомлення поліції міста у Twitter.

«З огляду на підтверджений випадок зараження COVID-19 серед громади, департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просити припинити всю кримінальну/злочину діяльність до подальших вказівок. Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів та заздалегідь дякуємо злочинцям», — йдеться в повідомленні.

З 13 березня через коронавірус США призупиняють на місяць транспортне сполучення з Європою, але тоді заборона не стосувалася Великої Британії.

Також 13 березня, американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.