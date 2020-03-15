По тисячі гривень за «евробляху»: на Галицькій митниці викрили схему вимагання хабарів

Оперативники Державного бюро розслідування затримали «на гарячому» інспектора Галицької митниці, яка вимагала та отримувала хабарі за безперешкодне розмитнення автомобілів, що ввозяться в Україну.

Як повідомили в прес-службі Бюро, розмір «винагороди» був не дуже значним — 1000 гривень за кожний транспортний засіб, однак за день на митному посту здійснюється розмитнення понад 100 автомобілів.

Таможенницу затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Зараз планується повідомлення їй про підозру.

Слідчі дії тривають.

«У приміщеннях митного поста проводяться обшуки з метою отримання доказів, що підтверджують факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян», — повідомили в ГБР.

Затримання підозрюваної

У разі доведення провини, затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.